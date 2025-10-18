گندم کے سیل گودام سے بھاری سٹاک غائب ہونیکا انکشاف
محکمہ خوراک کی مبینہ ساز باز ،افسر مقدمہ درج کروا کر معاملہ دبانے کیلئے کوشاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ گندم کا سٹاک سیل کیا گیا بھاری سٹاک محکمہ خوراک کی مبینہ ساز باز سے غائب، جبکہ افسران گودام مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا کر معاملہ دبانے کی کوشش کرنے لگے ،ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک کی ٹیم نے چند روز قبل شاہ نکڈر میں ایک گودام پر چھاپہ مار کر گندم کی 960بوریاں برآمد کر کے گودام سیل کیا تھا، اور گودام مالک جس کا نام امان اﷲ بتایا جاتا ہے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یہ گندم 3ہزار روپے فی من فلور ملزکو محکمہ کو اجازت دے کر فروخت کر سکتا ہے ، مگر گودام مالک نے راتوں رات تمام سٹاک غائب کر دیا ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سٹاک محکمہ خوراک افسران وعملے کی مبینہ ملی بھگت سے غائب کیا گیا ہے جس کا علم ہونے پر محکمانہ کاروائی سے بچنے کیلئے متعلقہ علاقے کے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ثاقب نے امان اﷲ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ سٹاک مہنگے داموں فروخت کئے جانے کی اطلاعات ہیں، کہا جارہا ہے کہ مذکو رہ مقدمہ بھی صرف خانہ پوری کیلئے درج کروایا گیا ہے اورمحکمانہ طور پر کسی پر بھی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی ۔