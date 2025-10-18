لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات ،5افراد شدید زخمی
زخمیوں میں ظفر اقبال ،ارشد،نواز،یوسف اور محسن شامل،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران موضع مہیڑے میں والی بال میچ کے دوران تلخ کلامی کا بدلہ چکانے کیلئے ولایت وغیرہ نے ظفر اقبال کو راستہ میں روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،مراد والا میں سابقہ تلخ کلامی کا بدلہ چکانے کیلئے غلام عباس وغیرہ نے کلہاڑی اور سوٹے مار کر ارشد اور محمد نوازکو لہولہا ن کر دیا،112جنوبی میں سابقہ رنجش پر عمران وغیرہ نے محمد یوسف کو مار مار کر ادھ موا کر دیا،موضع ربانہ میں عبداﷲ وغیرہ نے محسن کو راستے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈیرہ پر لے گئے جہاں ملزمان نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے حبس بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔