مختلف واقعات میں دو دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مختلف واقعات میں دو دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں بتایا جاتا ہے کہ 64جنوبی سے کامران وغیرہ نے 18سالہ مسماۃ(ص)جبکہ سیدپور کی 14سالہ مسماۃ(ف) کو نامعلوم افراد اغواء کر کے لے گئے ، ورثاء کی جانب سے اطلاعات ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔
مختلف واقعات میں دو دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں بتایا جاتا ہے کہ 64جنوبی سے کامران وغیرہ نے 18سالہ مسماۃ(ص)جبکہ سیدپور کی 14سالہ مسماۃ(ف) کو نامعلوم افراد اغواء کر کے لے گئے ، ورثاء کی جانب سے اطلاعات ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔