’’طالبِ علمی سے پیشہ ورانہ زندگی تک کا سفر‘‘کے عنوان سے آگاہی سیشن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں کیریئر ڈویلپمنٹ سینٹر اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ، پاکستان کے زیر اہتمام‘‘طالبِ علمی سے پیشہ ورانہ زندگی تک کا سفر’’کے عنوان سے آگاہی سیشن منعقد ہوا۔۔۔

تقریب کا مقصد طلبہ کو عملی زندگی میں داخلے سے قبل کیریئر پلاننگ، مہارتوں میں بہتری اور ذاتی وپیشہ ورانہ ترقی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔سیشن سے معروف ٹرینر ڈاکٹر محسن زاہد نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں کامیاب کیریئر کے لیے محض ڈگری کافی نہیں، بلکہ مسلسل سیکھنے کا عمل، عملی تجربہ، اور اعتماد کامیابی کی بنیاد ہیں۔ 

 

