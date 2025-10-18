صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان کسٹمز گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت

  • سرگودھا
نان کسٹمز گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت

اے ڈی سی جی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس لا اینڈ آرڈر کی مجموعی صورتحال کی بہتری کیلئے موثر مانیٹرنگ کی جائے ،کیپٹن عاصم

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر) اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈی نیشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاک فوج کے کیپٹن عاصم نے بذریعہ وڈیو لنک شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان،سپیشل انویسٹی گیشن آفیسر محمد شوکت،سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،صوبائی و وفاقی ادارو ں کے سربراہان و افسران سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان بھی موجود تھے ۔اجلاس کے دوران ضلع میں صوبائی وفاقی محکموں کی کارکردگی کا مجموعی طور پرجائزہ لیا گیا اور اصلاح طلب امور کے فوری حل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اے ڈی سی جی نے محکمہ جات کی کارکردگی و معیار کو جانچنے اور عوام الناس کیلئے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے حوالہ سے محکمہ جات کے سربراہان کو خصوصی گائیڈ لائنز جاری کیں۔اس موقع پر کیپٹن عاصم نے بذریعہ وڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں انتظامی امور سمیت لا اینڈ آرڈر کی مجموعی صورتحال کی بہتری کیلئے موثر مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے ۔ اجلاس میں بین الصوبائی چیک پوسٹ پر انسداد سمگلنگ کیلئے مزید موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا جبکہ کسٹم کے افسران کو نان کسٹمز گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری رکھنے کیلئے بھی ہدایات جاری کی گئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو نے کہا کہ ضلع کے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کے حوالہ سے ہر ممکن کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں اور اس سلسلہ میں تمام دستیاب وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جارہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پر انڈر پاسز خستہ حالی کاشکار، حادثات معمول

پی آئی سی : برطانیہ سے آئی پیڈز کارڈیک سرجری ٹیم کے اعزاز میں تقریب

میٹرو بس سروس محدود،گجومتہ سے ایم اے او کالج تک چلائی گئی

پی پی ایس سی :جیل افسروں کی اسامیوں کیلئے امتحان کاشیڈو ل جاری

ہربنس پورہ سوئی گیس دفتر میں سٹاف کی کمی، صارفین پریشان

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ