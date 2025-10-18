گندم و آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام، اے سی پپلاں کا چیک پوسٹوں کا معائنہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گندم اور آٹے کی سمگلنگ کے تدارک کے لیے مختلف شاہراہوں اور چیک پوسٹوں پر نگرانی کا عمل جاری ہے۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے گزشتہ رات ہرنولی موڑ اور چشمہ چیک پوسٹ کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تعینات عملے کی حاضری، ریکارڈ اور گزرنے والی گاڑیوں کی بیلٹیاں چیک کیں۔اے سی پپلاں نے غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کی رپورٹ متعلقہ حکام کو ارسال کردی اور ہدایت کی کہ چیک پوسٹوں پر تعینات عملہ گندم و آٹے کی نقل و حمل پر سخت نظر رکھے ۔