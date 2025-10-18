صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ،شدید مزاحمت ، فائرنگ ،اہلکار زخمی

  • سرگودھا
انعام ، نعیم،وقاص کی گرفتاری کیلئے چھاپہ،رشتہ داروں،خواتین کا پولیس پر دھاوا حیات زخمی ،گاڑی کے شیشے توڑ دئیے ،ملزم فرار،گرفتاری کے لئے ٹیمیں تشکیل

کندیاں (نمائندہ دنیا) تھانہ کندیاں پولیس نے بان سنبل میں رابری کے مقدمات میں مطلوب ملزمان کے خلاف کارروائی کی پولیس کے مطابق ملزمان انعام اللہ سنبل، محمد نعیم اور وقاص کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کردی۔ پولیس نے حفاظتِ خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔فائرنگ کی آواز سن کر ملزمان کے مزید 10 ساتھی اور قریبی رشتہ دار ثنائاللہ، حیات اللہ، احسن خان، حیات خان، عرفان اللہ، محمد حیات، نادر خان، نسیم، حیات احمد، ریاض اور 5 سے 7 نامعلوم خواتین ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ پولیس پر حملہ آور ہوگئے ۔ مزاحمت کے دوران ملزم حیات اللہ نے ڈنڈے کے وار سے ڈرائیور کانسٹیبل ضیائاللہ کو زخمی کردیا جبکہ فائرنگ سے پولیس کی سرکاری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ۔پولیس کے مطابق ملزمان موقع سے فرار ہوگئے جبکہ زخمی اہلکار کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد گرفتاریاں متوقع ہیں۔

