پاک فوج کے بھر پور جواب نے افغان طالبان کے منہ بند کر دئیے ، عبدالمنان خان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )شہری اتحاد کے بانہ راہنما ممتاز مائنز اونر چوہدری عبدالمنان خان نے افغان طالبان کی پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کیخلاف پاک فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کی صورت میں پاکستانی قوم اپنی سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے گی ۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران اانہوں نے افغان طالبان کو موثر جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ، ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے بھر پور جواب نے افغان طالبان کے منہ بند کر دئیے ہیں،ہم نے افغانیوں کی خدمت کی مگر انہوں نے مودی کی گود میں بیٹھ کر ہم پر حملہ کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ افغان طالبان فورسز کی بلااشتعال جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے ۔ 

 

