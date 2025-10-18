صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال روڈ پر سڑک کے اطراف جھکے درخت اور جڑی بوٹیاں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)ملکوال روڈ پر سڑک کے دونوں اطراف جھکے ہوئے خشک درخت اور خود رو جڑی بوٹیاں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔۔۔

 جس کے باعث میانی اور ملکوال جانے والی ٹریفک بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت خطرناک حادثات پیش آ سکتے ہیں۔بھیرہ بار کے سابق نائب صدر نصیر احمد ٹاٹری ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ضلع کونسل اور ہائی وے حکام کی غفلت کے باعث سڑک کے کناروں پر اگنے والی جڑی بوٹیوں کی صفائی اور خشک درختوں کی کٹائی کا کام تاحال نہیں کیا جا سکا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے فوری نوٹس لینے اور سڑک کے اطراف سے خشک درختوں اور جڑی بوٹیوں کی صفائی کرا کر ٹریفک کی روانی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

