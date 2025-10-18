آئل ایجنسیوں پر ملاوٹ شدہ تیل کی فروخت سے انجن کھٹارا
ہر روڈ پر درجنوں ایجنسیاں پٹرول اور ڈیزل بیچ رہی ہیں،کارروائی کا مطالبہ
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)آئل ایجنسیوں پر ملاوٹ شدہ اور ناقص تیل کی فروخت سے انجن کھٹارا ہونے لگے تفصیلات کے مطابق نواحی دیہاتوں میں ہر روڈ پر درجنوں ایجنسیاں پٹرول اور ڈیزل فروخت کررہی ہیں ان میں اکثر ملاوٹ شدہ اور بیشتر سمگل شدہ ایرانی تیل فروخت کر رہی ہیں ستم بالائے ستم شہر میں پٹرول پمپوں کی مو جودگی کے باوجود محلوں میں آیل ایجنسیاں کھلے عام پٹرول مٹی کا تیل کی فروخت جاری ہے شہری حلقوں نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ ان ایجنسیوں کے تیل کا لیبارٹی ٹیسٹ کروا کر انکے خلاف اور انکی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے ۔