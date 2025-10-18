منشیات فروش چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار ،مقدمہ درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب پولیس نے منشیات فروش کو چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ، ملزم کے قبضہ سے 1600گرام چرس بر آمد لر لی گئی ہے ، پولیس نے ملزم کیخلاف منشیات فروشی کے الزام میں نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔
خوشاب پولیس نے منشیات فروش کو چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ، ملزم کے قبضہ سے 1600گرام چرس بر آمد لر لی گئی ہے ، پولیس نے ملزم کیخلاف منشیات فروشی کے الزام میں نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔