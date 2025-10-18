صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی گیس پائپ لائنیں بچھانے کاکام سست روی کاشکار ہوگیا

  • سرگودھا
جگہ جگہ کی گئی کھدائی سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا پختہ گلیوں کی بحالی محکمہ سوئی گیس کی ذمہ داری ہے ،چیف آفیسر میونسپل کمیٹی

بھیرہ(نامہ نگار )شہر میں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے پرانی پائپ لائنوں کی جگہ نئی پائپ لائن بچھانے کا کام سست روی کا شکار ہے ، جس کے باعث جگہ جگہ کی گئی کھدائی سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ خصوصاً بزرگ شہریوں کو شام کے بعد مساجد آنے جانے میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔اہلِ علاقہ محمد اشرف، آصف علی، محمد خان اور طاہر محمود نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سوئی گیس کا ٹھیکیدار پائپ لائن بچھانے کے بعد گلیوں میں کھودے گئے کھڈوں کو بند نہیں کرتا، جنہیں اہلِ محلہ اپنی مدد آپ کے تحت بھرنے پر مجبور ہیں۔اس حوالے سے میونسپل کمیٹی بھیرہ کے چیف آفیسر توصیف الرحمن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پختہ گلیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد انہیں سابقہ حالت میں بحال کرنا محکمہ سوئی گیس کی ذمہ داری ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ سوئی گیس اور متعلقہ ٹھیکیدار کو ہدایت جاری کریں تاکہ کھدائی شدہ گلیوں کی فوری پختگی کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو۔

