پیرافورس کی سڑک کنارے کھڑے ٹرکوں،اڈوں کیخلاف کارروائی ڈرائیورز کو وارننگ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر فروہ عامر کی ہدایت پر انچارج پیرا فورس سعد صہیب سرور کا پیرا فورس کے جوانوں کے ہمراہ سرگودھا روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑے ٹرکوں اور۔۔۔

 غیر قانونی اڈوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ترجمان پیرا فورس کے مطابق، متعدد ٹرک جو سڑک کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہے تھے ۔ انہیں فوری طور پر ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ابتدائی مرحلے میں متعلقہ ڈرائیوروں اور اڈہ مالکان کو وارننگ دی جا رہی ہے ۔

 

