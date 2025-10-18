صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موضع ڈھنگانہ میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام، ہنگامی بنیادوں پر کام

  • سرگودھا
ہیوی مشینری کے ذریعے سیفٹی وال کی تعمیر اور حفاظتی اقدامات جاری ہیں،بریفنگریونیو عملہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت الرٹ ر ہے ،اے سی ظفر اقبال

کندیاں (نمائندہ دنیا) تحصیل پپلاں کے علاقہ موضع ڈھنگانہ میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے محکمہ آبپاشی کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے تیسرے روز بھی جاری کاموں کا جائزہ لیا۔دورے کے موقع پر ایکسئین ایریگیشن اسد شفیق، تحصیلدار صوبہ خان، نائب تحصیلدار سردار عبدالقیوم خان سمیت محکمہ آبپاشی کے افسران و عملہ موجود تھے ۔ حکام نے اے سی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہیوی مشینری کے ذریعے سیفٹی وال کی تعمیر اور حفاظتی اقدامات جاری ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے اور ریونیو عملہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ رہنے کی تاکید کی۔

 

