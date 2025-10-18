پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظوری کا خیر مقدم ،الیکشن مرحلہ مکمل ہوجائیگا،شجاع الرحمن ٹیپو
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مسلم لیگ(ن)ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپونے صوبائی اسمبلی سے پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظور ی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
ا ب یقینی طورپر بلدیاتی ادا ر وں کے انتخا با ت کا مرحلہ پا یہ تکمیل تک پہنچے گا اورگر ا س رو ٹ لیو ل پر اختیا را ت کی نچلی سطح تک منتقلی سے عوامی مسائل کے حل میں مد د ملے گی، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا صحیح چہرہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات کے انعقاد سے ہی نکھر کر سامنے آئے گا بلدیاتی معرکہ آرائی کیلئے مسلم لیگ(ن) کو کوئی الگ انتخابی مہم چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ۔