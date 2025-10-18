صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کتے مار مہم ،ذمہ داریوں کا تعین نہ ہوسکا،خونخوار کتوں کی بھرمار

  • سرگودھا
کتے مار مہم ،ذمہ داریوں کا تعین نہ ہوسکا،خونخوار کتوں کی بھرمار

بیمار اور خارش زدہ کتے ،خواتین ،بچوں ،نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) کتے مار مہم کے حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین نہ ہونے کے سبب خوشاب کا ضلعی صدر مقام جوہر آبادخونخوار آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن گیا شہر کی گلیو ں بازاروں چوکوں چوراہوں اور دیگر پبلک مقامات خونخوار آوارہ کتے دندناتے پھر رہے جس کی وجہ خواتین بچوں اور کمزور دل افراد کیلئے گھروں سے باہر نکلنا دشورا ہو چکا ہے بالخصوص علی الصبح نماززیوں کومساجد جانے میں شدیددشواریاں حائل ہیں جبکہ خارش زدہ کتوں کے سبب علاقہ میں امرض پھیلنے کا ندیشہ ہے ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی بھی اداری ڈاگ کلنگ مہم چلانے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ، ماضی قریب میں شہرہی علاقہ میں یہ ذمہ داری میونسپل کمیٹی اور دیہی علاقیں میں محکمہ صحت کے پاس تھی بد قسمتی سے یہ دونوں ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ