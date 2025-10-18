کتے مار مہم ،ذمہ داریوں کا تعین نہ ہوسکا،خونخوار کتوں کی بھرمار
بیمار اور خارش زدہ کتے ،خواتین ،بچوں ،نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) کتے مار مہم کے حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین نہ ہونے کے سبب خوشاب کا ضلعی صدر مقام جوہر آبادخونخوار آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن گیا شہر کی گلیو ں بازاروں چوکوں چوراہوں اور دیگر پبلک مقامات خونخوار آوارہ کتے دندناتے پھر رہے جس کی وجہ خواتین بچوں اور کمزور دل افراد کیلئے گھروں سے باہر نکلنا دشورا ہو چکا ہے بالخصوص علی الصبح نماززیوں کومساجد جانے میں شدیددشواریاں حائل ہیں جبکہ خارش زدہ کتوں کے سبب علاقہ میں امرض پھیلنے کا ندیشہ ہے ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی بھی اداری ڈاگ کلنگ مہم چلانے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ، ماضی قریب میں شہرہی علاقہ میں یہ ذمہ داری میونسپل کمیٹی اور دیہی علاقیں میں محکمہ صحت کے پاس تھی بد قسمتی سے یہ دونوں ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ۔