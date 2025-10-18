صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کے زیر اہتمام نمبردار کسان زیادہ گندم اگائو کنونشن

  • سرگودھا
فصلوں کی باقیات جلانے کے مضر اثرات،زیادہ گندم اگانے پر آگاہی دی گئی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ زراعت توسیع کے تحصیل آفس نور پور میں نمبردار کسان زیادہ گندم اگاو مہم کنونشن کا انعقاد کیا گیا کنونشن کی صدارت اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ملک نواز چڈھر نے کی جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نور پور تھل ڈاکٹر ہارون احمد شیراز، اورتحصیل نورپور تھل کے کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کنونشن کے دوران ماہرین نے کسانوں کو زیادہ گندم اگانے اور فصلوں کے باقیات جلانے سے انسانی جانوں پر اثر انداز ہونے والے نقصانات سے آگاہی دی، کنونشن کے دوران کسانوں نے خطاب کرتے ہوئے خوشحال کسان وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہاکہ تاریخی میں پہلی بار کسانوں کی خوشحالی اتنے بڑے پیمانے پر سبسڈیز دی گئی ہیں ہم حکومت پنجاب کا گندم اگاو کے مقرر کردہ ہدف پورا کریں گے ۔

 

