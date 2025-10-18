صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، شراب برآمد، ایک شخص گرفتار

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا )تھانہ سلانوالی پولیس نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ایک مشکوک شخص محمد عرفان ولد سلطان قوم مرزا سکنہ چک نمبر 122 جنوبی کو گرفتار کر لیا۔ملزم کے قبضہ سے 60 بوتل شراب برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔

