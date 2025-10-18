صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظور ی خوش آئند ہے ،ملک اسلم نوید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق میئر ملک اسلم نوید نے کہا ہے کہ پنجا ب اسمبلی میں پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظور ی خوش آئند ہے ا ب یقینی طورپر پنجا ب میں بھی بلدیاتی ادا ر وں کے انتخا با ت کا مرحلہ پا یہ تکمیل تک پہنچے گا۔۔۔

 کیونکہ گر ا س رو ٹ لیو ل پر اختیا را ت کی منتقلی سے عوامی مسائل کے حل میں مد د ملے گی وز یر اعلی پنجا ب عوامی مسائل کے حل میں مخلص ہیں بلدیاتی ا دا ر وں کے انتخابا ت میں مسلم لیگ ن بھار ی ا کثر یت سے کا میابی حاصل کر ے گی ۔

 

