پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظور ی خوش آئند ہے ،ملک اسلم نوید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق میئر ملک اسلم نوید نے کہا ہے کہ پنجا ب اسمبلی میں پنجا ب لو کل گو ر نمنٹ بل کی منظور ی خوش آئند ہے ا ب یقینی طورپر پنجا ب میں بھی بلدیاتی ادا ر وں کے انتخا با ت کا مرحلہ پا یہ تکمیل تک پہنچے گا۔۔۔
کیونکہ گر ا س رو ٹ لیو ل پر اختیا را ت کی منتقلی سے عوامی مسائل کے حل میں مد د ملے گی وز یر اعلی پنجا ب عوامی مسائل کے حل میں مخلص ہیں بلدیاتی ا دا ر وں کے انتخابا ت میں مسلم لیگ ن بھار ی ا کثر یت سے کا میابی حاصل کر ے گی ۔