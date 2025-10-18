امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح :عارف انجم
تعاون سے پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ،اے سی ،اجلاس سے خطاب
کلورکوٹ ( نامہ نگار )کلورکوٹ میں گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر آفس میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کی، جبکہ ڈی ایس پی سرکل کلورکوٹ ظفر کلیار، تحصیل دار سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی،اجلاس میں امن کمیٹی کے ممبران اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے ، باہمی تعاون کو فروغ دینے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچاؤ کے لیے تجاویز پیش کیں۔ محمد عارف انجم نے اس موقع پر کہا کہ کلورکوٹ میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے ، عوام اور اداروں کے باہمی تعاون سے ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ۔