سٹون کرشنگ پلانٹس کا دورانیہ طویل،فضائی آلودگی میں اضافہ
شہریوں میں سانس، الرجی،آنکھوں کی بیماریاں ،گرد نے جینا محال کر دیا،شہری
46اڈا (نمائندہ دنیا) سٹون کرشنگ پلانٹس کا دورانیہ صبح 5 بجے تک ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے چک 113، 116، 119 اور 120 جنوبی شدید دھول، گرد میں ہیں جس سے شہریوں میں سانس، الرجی اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسلسل گرد نے ان کا جینا محال کر دیا ہے ، جبکہ بچوں اور بزرگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے شہریوں اعظم،کاشف،علی عون وغیرہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کی ملی بھگت سے یہ پلانٹس بغیر کسی چیکنگ کے چلائے جا رہے ہیں بغیر واٹر سپرے ، ڈسٹ کنٹرول سسٹم اور حفاظتی اقدامات کے سٹون کریشنگ پلانٹس چلانا ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہے علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر سرگودہا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹون کریشنگ پلانٹس کا دورانیہ صبح 9 سے شام 3بجے کیا جائے آلودگی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو سکون اور صاف فضا میسر آ سکے