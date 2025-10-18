صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹون کرشنگ پلانٹس کا دورانیہ طویل،فضائی آلودگی میں اضافہ

  • سرگودھا
سٹون کرشنگ پلانٹس کا دورانیہ طویل،فضائی آلودگی میں اضافہ

شہریوں میں سانس، الرجی،آنکھوں کی بیماریاں ،گرد نے جینا محال کر دیا،شہری

46اڈا (نمائندہ دنیا) سٹون کرشنگ پلانٹس کا دورانیہ صبح 5 بجے تک ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے چک 113، 116، 119 اور 120 جنوبی شدید دھول، گرد میں ہیں جس سے شہریوں میں سانس، الرجی اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسلسل گرد نے ان کا جینا محال کر دیا ہے ، جبکہ بچوں اور بزرگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے شہریوں اعظم،کاشف،علی عون وغیرہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کی ملی بھگت سے یہ پلانٹس بغیر کسی چیکنگ کے چلائے جا رہے ہیں بغیر واٹر سپرے ، ڈسٹ کنٹرول سسٹم اور حفاظتی اقدامات کے سٹون کریشنگ پلانٹس چلانا ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہے علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر سرگودہا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹون کریشنگ پلانٹس کا دورانیہ صبح 9 سے شام 3بجے کیا جائے آلودگی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو سکون اور صاف فضا میسر آ سکے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ