پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی ایک ا چھا فیصلہ ہے ،مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگو د ہا چمبر آف کا مر س اینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی ایک ا چھا فیصلہ ہے لیکن ضرورت ا س امر کی ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں مزید کمی کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کے نرخ بھی گھٹا ئے جا ئیں۔ کیونکہ پا کستا نی معیشت کی بہتر ی کیلئے پیداوار ی لا گت میں کمی نا گز یر ہو چکی ہے ا س کیلئے ٹیکسز کی شرح گھٹا ئی جا ئے بجلی گیس اور پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بھی کم کیے جا ئیں ۔

 

