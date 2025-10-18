صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی ہسپتال کے ایم ایس کو دفتر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
نجی ہسپتال کے ایم ایس کو دفتر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

ملزم نے زبردستی خریداری کرنے کا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا ، انکار پر مارا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نجی ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو دفتر میں گھس کر مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں قائم نجی ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر خالد محمود فخر نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں موجود تھا کہ اس دوران ملزم زبردستی اس کے دفتر میں داخل ہو گیا اور زبردستی خریداری کرنے کا معاہدہ کرنے پر مجبور کرنے لگا جبکہ انکار کرنے پر ملزم نے اسے قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ مبینہ طور پر اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔

 

