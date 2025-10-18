وکلا گروپ کی ای او بی آئی دفتر کی خاتون آفیسر کو دھمکیاں
3 وکلا کی جانب سے دفتر پر دھاوا بول دیا گیا ، غلیظ الفاظ کا استعمال کیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وکلا کے گروپ کی جانب سے ای او بی آئی دفتر کی خاتون آفیسر کو دفتر میں گھس کر مبینہ طور پر دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں و پریشان کیا جانے لگا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں قائم ای او بی آئی دفتر میں خاتون اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے کمرے میں موجود تھی کہ اس دوران تین وکلا کی جانب سے مبینہ طور پر اس کے دفتر پر دھاوا بول دیا گیا اور اسے قابو کر کے مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا اور مبینہ طور پر غلیظ الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔