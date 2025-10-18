صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول سے گھر جانے والی طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا

  • سرگودھا
ندیم کی تین بچیاں واپس جا رہی تھیں مو ٹرسائیکل سوار ملزم کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکول سے گھر واپس جانے والی کمسن طالبات کو ہراساں کیا جانے لگا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 225 رب کے رہائشی ندیم نے پولیس کو بتایا کہ اس کی تین کمسن بیٹیاں سکول سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف واپس آرہی تھی کہ اس دوران راستے میں موٹر سائیکل سوار ملزم کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

