افغانستا ن کو دہشتگر د ی کی سر پر ستی اور شرپسند ی کو تر ک کر نا ہو گا ،محمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ افغانستا ن کو دہشتگر د ی کی سر پر ستی اور شرپسند ی کو تر ک کر نا ہو گا۔۔۔
افغانستا ن کا رو یہ بین ا لا قوامی قوانین کی کھلی خلا ف ور ز ی ہے بلکہ ا چھے ہمسا ئیگی کے ا صو لو ں کے بھی منافعی ہے پاکستان کی مسلح افوا ج ملک قو م کے تحفظ کی ضامن ہے پاکستا ن کی بز نس کمیونٹی پا ک فو ج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑ ی ہے اور دشمن کے نا پا ک عزائم کو نا کا م بنا نے کیلئے ہر ممکن تعاو ن کر ے گی ۔پاکستانی قو م اور افوا ج مل کر دہشتگر د ی کے نا سور کو جڑ سے اکھاڑ نے میں کامیاب ہو ں گی۔