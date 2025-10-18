صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،شہری پر تشدد ، فائرنگ کر دی ،معجزانہ محفوظ

  • سرگودھا
سابقہ رنجش ،شہری پر تشدد ، فائرنگ کر دی ،معجزانہ محفوظ

ملزموں نے باسط پر حملہ کیا ،پورے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا کر شہری کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ فائرنگ کر دی گئی۔تھانہ روشن والا کے علاقے چیک نمبر 242رب کے قریب باسط نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ شدید فائرنگ شروع کر دی گئی۔ جس سے وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ تاہم پورے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

