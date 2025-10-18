صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آغا سراج درانی کے ایصال ثواب کیلئے پیپلز سیکرٹریٹ میں قرآن خوانی

  • سرگودھا
آغا سراج درانی کے ایصال ثواب کیلئے پیپلز سیکرٹریٹ میں قرآن خوانی

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے ایصال ثواب کیلئے پیپلز سیکرٹریٹ پیالہ چوک بھکر میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی و سابق ضلعی صدر بھکر الحاج اعجاز علی شہانی کی۔۔۔

 زیر سرپرستی اور سینئر نائب صدر سرگودھا ڈویژن زین اعجاز شہانی کی زیر صدارت قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور ایصال ثواب کیلئے خصوصی دعا تحصیل صدر پیپلز پارٹی بھکر سائیں محمد پرویز قادری نے کروائی قرآن خوانی میں کثیر تعداد میں پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شرکت کی ۔

