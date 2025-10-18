صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر گھس کر خواتین اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
سابقہ رنجش پر ملز موں نے نبیل کے گھر پر دھاوا بول دیا ، دھمکیاں دیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر گھر میں گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں نبیل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران سابقہ رنجش کی بنا پر ملز موں نے زبردستی گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہل خانہ کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔

 

