جعل ساز عورت نے غریب خاتون کی زمین ہتھیا لی، مقدمہ درج
ثمینہ بی بی کو کلثوم بی بی ظاہر کیا،جعلی شناختی کارڈ بنواکر زمین کا انتقال کروا لیا کلثوم بی بی کی تھانے درخواست،امجد پرویز، عصمت،ثمینہ کیخلاف مقدمہ درج
سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی میں جعل ساز خاتون نے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر ایک غریب خاتون کی قیمتی زرعی اراضی اپنے نام منتقل کرا لی۔تفصیلات کے مطابق نواحی چک نمبر 138/137 شمالی کی رہائشی مسمات کلثوم بی بی نے تھانہ سلانوالی میں درخواست دیتے ہوئے بتایا کہ امجد پرویز اور عصمت اللہ نے ساز باز کر کے ایک خاتون ثمینہ بی بی کو کلثوم بی بی ظاہر کیا اور اس کے نام پر جعلی شناختی کارڈ بنوا کر اس کی زمین کا انتقال کروا لیا۔ پولیس نے درخواست پر ملزمان امجد پرویز، عصمت اللہ اور ثمینہ بی بی کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔