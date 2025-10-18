2موٹر سائیکلوں کی ٹکر، خاتون سڑک پر گرکرجاں بحق
مدثر شاہ 65سالہ والدہ کو لے کر ساہیوال سے فاروقہ آرہا تھا حادثہ ہوگیاخاتون کوشدید زخمی حالت میں سرگودھا سے لاہو ر منتقل کیا گیا جانبر نہ ہوسکی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) 65سالہ خاتون موٹر سائیکلوں کے تصادم میں گر کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، تفصیلات کے مطابق مدثر شاہ اپنی والدہ کو لے کر موٹر سائیکل پر ساہیوال سے اپنے گھر فاروقہ آ رہا تھا کہ چوہال کے قریب مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل سے ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں خاتون سڑک پر گر گئی اسکے سر میں شدید چوٹ لگ گئی مضروبہ کو سرگودھا وہاں سے لاہور منتقل کیا گیا مگر دوسرے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ،نماز جنازہ مرکزی عید گاہ میں ادا کرنے کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔