ڈکیتی اور چوریاں،لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا
محمد اکرم کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا،رمضان،احتشام کے گھروں کا صفایا نوید کی موٹر سائیکل ،عمیر ، امجد ، عدیل کے ڈیروں ،نعیم کے فارم پرچوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارادتوں کے دوران 86جنوبی کے قریب تین ڈاکوؤں نے سرکاری ملازم محمد اکرم سے نقدی و موبائل چھین لیا، 31جنوبی کے محمد رمضان ،حمید ٹاؤن کے احتشام احمدکے گھرو ں سے لاکھوں روپے کا مال و زر ،مٹھہ لک کے محمد عمیر ،رام ریحان کے امجد خان،جیون گوندل کے محمد عدیل کے ڈیرہ جات سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی، سولر سسٹم و دیگر سامان،موچیوال کے نعیم خان کے فارم سے لاکھوں کے پرندے ،خیابان نوید سے دلشاد کا نیا موٹرسائیکل چوری کر لیا گیامقدمات درج کرلئے گئے ۔