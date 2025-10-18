صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی اور چوریاں،لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا

  • سرگودھا
ڈکیتی اور چوریاں،لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا

محمد اکرم کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا،رمضان،احتشام کے گھروں کا صفایا نوید کی موٹر سائیکل ،عمیر ، امجد ، عدیل کے ڈیروں ،نعیم کے فارم پرچوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارادتوں کے دوران 86جنوبی کے قریب تین ڈاکوؤں نے سرکاری ملازم محمد اکرم سے نقدی و موبائل چھین لیا، 31جنوبی کے محمد رمضان ،حمید ٹاؤن کے احتشام احمدکے گھرو ں سے لاکھوں روپے کا مال و زر ،مٹھہ لک کے محمد عمیر ،رام ریحان کے امجد خان،جیون گوندل کے محمد عدیل کے ڈیرہ جات سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی، سولر سسٹم و دیگر سامان،موچیوال کے نعیم خان کے فارم سے لاکھوں کے پرندے ،خیابان نوید سے دلشاد کا نیا موٹرسائیکل چوری کر لیا گیامقدمات درج کرلئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ