صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کے مختلف مقامات سے مویشیوں کے باڑے ختم ،مالکان کو جرمانے

  • سرگودھا
شہر کے مختلف مقامات سے مویشیوں کے باڑے ختم ،مالکان کو جرمانے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن، تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کا شہر میں مویشی باڑوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور۔۔۔

 ایم او آر زویا بلوچ کی سربراہی میں کارروائی کے دوران شہر کے مختلف مقامات سے مویشیوں کے باڑے ختم کروا دیے گئے ، متعدد مویشی ضبط کیے گئے جبکہ مالکان کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے مویشی باڑوں اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ