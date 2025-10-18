شہر کے مختلف مقامات سے مویشیوں کے باڑے ختم ،مالکان کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن، تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کا شہر میں مویشی باڑوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور۔۔۔
ایم او آر زویا بلوچ کی سربراہی میں کارروائی کے دوران شہر کے مختلف مقامات سے مویشیوں کے باڑے ختم کروا دیے گئے ، متعدد مویشی ضبط کیے گئے جبکہ مالکان کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے مویشی باڑوں اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔