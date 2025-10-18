46 اڈا پر تجاوزات کیخلاف آپریشن ،ازخود غیرقانونی تعمیرات ختم کر نے کی اپیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔ مشترکہ ٹیم نے جمعہ کے روز بھی 46 اڈا پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھا۔۔۔۔
عرصہ دراز سے قائم پختہ اور غیر پختہ تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے جبکہ بھاری مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات مسمار کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوامی راستوں اور سرکاری اراضی پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ ازخود غیر قانونی تعمیرات ہٹا لیں تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے ۔