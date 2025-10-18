صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا :ورلڈفوڈ ڈے پر سیمینار،پوسٹر مقابلے

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا :ورلڈفوڈ ڈے پر سیمینار،پوسٹر مقابلے

آگاہی واک کا بھی انعقاد ،ڈاکٹر قیصر عباس نے قیادت کی ،ٹیچرز،طلبہ کی شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے زیرِ اہتمام ورلڈ فوڈ ڈے 2025 کے موقع پر آگاہی واک، سیمینار اور پوسٹر مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ان تقریبات کے ذریعے غذائی تحفظ، خوراک کے پائیدار نظام اور متوازن غذائیت کے فروغ سے متعلق آگاہی پیدا کی گئی۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے واک کی قیادت کی جبکہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، محکمہ خوراک، فوڈ انڈسٹریز اور مختلف اداروں کے نمائندوں کے علاوہ اساتذہ وطلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔اپنے خطاب میں ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ دنیا کو درپیش غذائی بحران، موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافے جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر پائیدار نظامِ خوراک تشکیل دینا وقت کی ضرورت ہے ۔ ،ڈاکٹر میاں انجم مرتضیٰ ،ڈاکٹر محمد شاہد ،نیوٹریشن ماہرین نے بھی خطاب کیا ۔

 

