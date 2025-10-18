صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 ایکڑ سرکاری اراضی سے 13سال بعد قبضہ ختم کروا دیا گیا

  • سرگودھا
کلورکوٹ ( نامہ نگار ) تحصیل کلورکوٹ کے نواحی علاقہ چک نمبر 2 آر ایچ میں سرکاری الاٹ شدہ 3 ایکڑ اراضی جو کہ 13 سال سے غیر قانونی قبضہ میں تھی، اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی ہدایت پر واگزار کروا لیاگیا۔شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے عوامی مسائل کے حل میں کردار کی تعریف کی ہے ۔

