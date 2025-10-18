صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی سرگرمیوں کو عملی طورپر موثر اور فعال بنایاجائے ،محمد اشرف

  • سرگودھا
کام نظر آنا چاہئے ، کاغذی کارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمہ جات ڈینگی سرگرمیوں کو عملی طورپر مو ثر اور فعال بنائیں اور فیلڈ میں ان کاکام نظر آنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ بو گس اور کاغذیکارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔انہوں نے ان خیالات کا اظہا ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسپانس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر تے ہو ئے کیا۔انہو ں نے متعلقہ افسران کوہدایات جاری کی کہ ضلع بھر میں ویکٹر سرویلنس،ہاٹ سپاٹس رسک ایریاز اور ان آؤٹ ڈور سرگرمیوں کی مو ثر مانیٹرنگ باقاعدگی سے جاری رکھی جائے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ سست رو کارکردگی کے حامل محکموں کے افسران فعال انداز میں اپنی سونپی گئی زمہ داریوں کو کماحقہ طور پر ادا کریں۔ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے سربراہان پر واضح کیا کہ اپنے اپنے دفاتر کی سائیڈز ایریا،چھتوں اور دیگر سپاٹ کو روزانہ کی بنیاد پرصاف کروائیں اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابل قبول ہوگی۔ 

 

