سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

  • سرگودھا
سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں کرپشن ناقابل برداشت ہے ،الیاس گل

سلانوالی (نمائندہ دنیا )صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب کے ایڈوائزر برائے سرگودھا ریجن الیاس گل نے کہا ہے کہ سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں کرپشن اور بے ضابطگیاں ناقابل برداشت ہیں، عوامی شکایات پر بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔یہ بات انہوں نے میونسپل کمیٹی سلانوالی کے جناح ہال میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔کھلی کچہری میں چیف آفیسر ایم سی چوہدری عبدالرزاق گجر، تحصیلدار آصف محبوب سیال، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مانیٹرنگ منیجر ذیشان آصف، انجینئر راجہ حسن، صحافیوں اور سائلین نے شرکت کی۔شکایات کے دوران سابق کونسلر میاں عبدالواحد اور چوہدری طاہر عزیز باجوہ نے بتایا کہ چک نمبر 138 جنوبی میں ایک بااثر شخص رانا محمد اصغر نے محکمہ مال کے کرپٹ اہلکاروں کی ملی بھگت سے سرکاری رقبہ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور غیر قانونی پاک ویو ہاؤسنگ سکیم کے ذریعے عوام کو لوٹ رہا ہے ۔مزید برآں سائل محمد ممتاز نے شکایت کی کہ مذکورہ شخص نے اس کی تین کنال زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے ، جبکہ حسن گل نے اپنی ملازمت سے غیر قانونی برطرفی اور تنخواہ کی عدم ادائیگی کا معاملہ اٹھایا۔ایڈوائزر الیاس گل نے تمام شکایات کا فوری ازالہ اور بلا امتیاز کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔

 

