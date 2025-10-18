امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت
سرگودھا میں امن و امان ہر قیمت پر برقرار رکھنے کاعزم،ملکی استحکام کیلئے دعائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام، پولیس افسران، ضلعی انتظامیہ اور امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبائی امن و امان اجلاس کے فیصلوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شرکاء نے پنجاب حکومت کے اقدامات کی مکمل تائید کی۔ علمائے کرام اور کمیٹی اراکین نے کہا کہ شرانگیزی، نفرت یا انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ حکومتِ پنجاب کا مؤقف بروقت اور درست ہے کہ ریاست کا ہدف صرف فساد پھیلانے والے عناصر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ سرگودھا میں امن و امان کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم میں امن، بھائی چارے اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔