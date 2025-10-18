صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

  • سرگودھا
تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

ماجد بن احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر (لیگل) و سیکرٹری ضلعی تحفظِ صارف کونسل محمد افضل سرویا نے سرکاری و غیر سرکاری ممبران کو پنجاب تحفظِ صارف قانون میں ہونے والی حالیہ ترامیم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی پیشرفت سے بھی آگاہ کیا۔اس موقع پر اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد نے کہا کہ صارف قانون کے تحت خریداروں کے تمام مسائل کے حل کے لیے مؤثر نظام موجود ہے ۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ عوام میں صارف حقوق سے آگاہی کے لیے تحریری مواد تقسیم کیا جائے اور پینا فلیکس نمایاں مقامات پر آویزاں کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ