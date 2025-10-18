تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت
ماجد بن احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر (لیگل) و سیکرٹری ضلعی تحفظِ صارف کونسل محمد افضل سرویا نے سرکاری و غیر سرکاری ممبران کو پنجاب تحفظِ صارف قانون میں ہونے والی حالیہ ترامیم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی پیشرفت سے بھی آگاہ کیا۔اس موقع پر اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد نے کہا کہ صارف قانون کے تحت خریداروں کے تمام مسائل کے حل کے لیے مؤثر نظام موجود ہے ۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ عوام میں صارف حقوق سے آگاہی کے لیے تحریری مواد تقسیم کیا جائے اور پینا فلیکس نمایاں مقامات پر آویزاں کیے جائیں۔