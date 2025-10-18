صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

  • سرگودھا
ضلع میں 6 لاکھ 86 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے پولیو کے مکمل خاتمہ کیلئے آئندہ بھی اس جذبے سے کام جاری رکھا جائیگا،وسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت قومی انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں مہم کی مجموعی کارکردگی اور حاصل کردہ اہداف کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔چار روزہ مہم (13 تا 16 اکتوبر) کے دوران ضلع بھر میں 6 لاکھ 86 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ، جو مقررہ 7 لاکھ 9 ہزار کے ہدف کا تقریباً 97 فیصد ہے ۔ ضلع کی تمام تحصیلوں نے نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے ہدف کے قریب ترین نتائج حاصل کیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر پولیو ٹیموں، محکمہ صحت و دیگر اداروں کے افسران، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سائرہ صفدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل، سی ای او ایجوکیشن کلثوم شاہ سول سوسائٹی، این جی اوز اور رضاکاروں کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی ۔ ڈپٹی کمشنر نے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان و استاتذہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے مہم کے دوران اسکولوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں بھرپور تعاون کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسی جذبے کے ساتھ آئندہ بھی کام جاری رکھا جائے گا تاکہ پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

