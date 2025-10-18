کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس
تحصیل کوٹمومن میں 41 متاثرہ دیہاتوں میں سے 32 کا سروے مکمل:بریفنگ شفافیت،درستگی ہر سطح پر یقینی بنائی جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کوریلیف ملے ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت کوٹمومن میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے سروے کی پیشرفت کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود، ڈائریکٹر لائیوسٹاک شاہد حسین، اسسٹنٹ کمشنر جنرل مجاہد عباس، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ملک محمد اشرف، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل چیمہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر تنویر کلیار اور پی ڈی ایم اے محمد ثاقب کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سروے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تحصیل کوٹمومن میں کل 41متاثرہ دیہاتوں میں سے 32 کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے ، جبکہ بقیہ علاقوں کا کام ڈیڈ لائن 24 اکتوبر سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر نے سروے کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ شفافیت اور درستگی ہر سطح پر یقینی بنائی جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو حقیقی حق داروں کے مطابق ریلیف فراہم کیا جاسکے ۔