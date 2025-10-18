اینٹی ڈینگی میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف
انڈور نگرانی نہیں ہورہی ،سروے والے علاقوں کے دورے ،درواز وں پر نشان مشکوک،کوئی اینٹی ڈینگی نگرانی ٹیم علاقوں میں نہیں آئی،شہری ،رپورٹ حکام کے حوالے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں اینٹی ڈینگی مہم کے نام پر وسائل کے بے دریغ استعمال اور مختلف نوعیت کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے جبکہ یہ مہم صرف سرکاری ریکارڈ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سرگودھا ڈویژن نے مختلف علاقوں کے حالیہ دورو ں کی رپورٹ صوبائی حکام اور ہیلتھ اتھارٹی کو ارسال کر دی جس میں آگاہ کیا گیا کہ شہری و دیہی علاقوں میں اینٹی ڈینگی نگرانی اسکواڈز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف یونین کونسلو ں کی جانچ کی اور بے ترتیب گھروں کا کلسٹر سروے کیا، تو اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ کوئی بھی ٹیم انڈور نگرانی نہیں کر رہی ،کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سپروائزری عملہ نے سروے والے علاقوں کا دورہ کیا ہو،دروازوں پر نشان دہی بھی مشکوک پائی گئی ،اور بیشتر یونین کونسلز کے علاقے کور نہیں کیے گئے ،اور رہائشی افراد نے پوچھنے پر بتایا کہ کافی عرصہ سے کوئی اینٹی ڈینگی نگرانی ٹیم ان کے علاقوں میں نہیں آئی،ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی حکام کی کمزور گرفت اورانتظامیہ کی ڈنک ٹپاؤ پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مذکورہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضلع سرگودھا کی اینٹی ڈینگی نگرانی اسکواڈز اپنے بنیادی فرائض میں دلچسپی نہیں لے رہے ، اس سلسلے میں کام سے جی چرانے والوں کے خلاف اصلاحی اقدامات کے علاوہ سی ڈی سی ونگ کے سپروائزری عملہ کو ناقص نگرانی پر سخت سزا دینے کی سفارش بھی کی اور کہا گیا ہے کہ افسران ٹیموں کی کارکردگی کو مائیکرو پلان کے مطابق خود چیک کریں تاکہ ڈینگی کے خطرے کو روکا جا سکے ۔