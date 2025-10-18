معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر
گندم کی بوائی کے مقررہ ہدف کے حصول کیلئے تمام محکمے فعال کردار ادا کریں،ہر سطح پر کمیٹیاں بنا کر نگرانی ،سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت یقینی بنائی جائے ،ڈی سی کی افسروں کو ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع سرگودھامیں رواں سیزن کے دوران 5 لاکھ 33 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے تحصیل سرگودہا میں ایک لاکھ 10 ہزار ایکڑ، بھلوال اور بھیرہ میں 85 ہزار ایکڑ، کوٹ مومن میں 98 ہزار ایکڑ، شاہپور میں 96 ہزار ایکڑ، ساہیوال میں 80 ہزار ایکڑ جبکہ سلانوالی میں 71 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی جائے گی،انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ معیار کے بیج کی وافر مقدار ضلع بھر میں دستیاب ہے ۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس 30 ہزار بیگ موجود ہیں جبکہ نجی ڈیلرز کے پاس 75 سو بیگ دستیاب ہیں۔ سرٹیفائیڈ بیج 50 کلو کا تھیلا 5500 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے ۔ اسی طرح یوریا کھاد کے 58 ہزار 8 سو بیگ اور ڈی اے پی کے 22 ہزار 164 بیگز مارکیٹ میں دستیاب ہیں،اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ گندم کی بوائی کے مقررہ ہدف کے حصول کے لیے تمام محکمے فعال کردار ادا کریں،ہر سطح پر کمیٹیاں بنا کر مہم کی مؤثر نگرانی کی جائے اور سرکاری اراضی پر بھی گندم کی کاشت یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے ماڈل ایگری مال پر بیج اور کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے محکمہ زراعت سے ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی اور نمبرداروں، یونین کونسل سیکرٹریز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی مہم میں شامل کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم ہو سکے ۔