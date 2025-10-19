صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنیوالوں کی کامیابی یقینی :حاجی احمد کھوکھر

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا )سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی احمد کھوکھر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نے دور دراز علاقوں میں بھی عوام کو معلومات تک رسائی فراہم کردی ہے ۔ ہر شخص سیاسی جماعتوں کو جس باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔۔۔

 ، آئندہ الیکشن میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔ عوام کی نظریں سیاسی جماعتوں پر ہیں اور لوگوں کا سیاسی شعور عروج پر ہے ، اس لیے اب سیاسی جماعتوں کیلئے غلطی کی گنجائش نہیں۔

 

