بھیرہ:شہد خریدنے کے بہانے محنت کش پر تشدد، 30 ہزار روپے اور شہد لوٹ لیا گیا

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )شہد خریدنے کے بہانے نامعلوم موٹرسائیکل سواروں نے چک شیخا کے رہائشی محنت کش محمد عمران پر تشدد کرتے ہوئے شہد (مکھی) اور 30 ہزار روپے نقد چھین لیے اور موقع سے فرار ہو گئے۔۔۔

درخواست گزار محمد عمران کے مطابق وہ اپنے ساتھی ذیشان کے ہمراہ درختوں سے شہد اتار کر واپس آ رہا تھا کہ چک مبارک پتن کے قریب دو نامعلوم افراد نے انہیں روکا اور فصلِ باجرہ کے قریب لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔متاثرہ شخص نے ڈی پی او سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کا نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔کیونکہ وہ بااثر معلوم ہوتے ہیں۔

 

