چوروں نے زمینداروں کے ڈیرہ سے سولر موٹر اور انورٹر چوری کر لیے

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )نامعلوم چوروں نے چک سبانہ کے زمیندار علی رضا کے ڈیرہ سے تھری فیز سولر موٹر مالیت 60 ہزار روپے ، محمد منیر سکنہ نون کلو کے ڈیرہ سے انورٹر مالیت 45 ہزار روپے۔۔۔

، اور حماد یاسر سکنہ نون جاگیر کے ڈیرہ سے انورٹر مالیت 45 ہزار روپے چوری کر لیے ۔مزید برآں، محمد انجم نصیر سکنہ ڈھکواں کے ڈیرہ کے تالے توڑ کر نامعلوم چور ایک سات ہارس پاور کی موٹر، ایک چھوٹی موٹر اور دیگر سامان مالیت ایک لاکھ سترہ ہزار روپے چوری کر گئے ۔ پولیس نے تمام واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 

