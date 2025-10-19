صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال کے مختلف وارڈز یمرجنسی، فارمیسی سمیت جملہ شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے رات کے وقت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا اچانک دورہ کیا۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز، یمرجنسی، فارمیسی سمیت جملہ شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔۔۔

 اور مریضوں کی عیادت کی۔ڈپٹی کمشنر نے عملہ کی حاضری، صفائی ستھرائی کے نظام اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔انہوں نے ایم ایس اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکومتی ویژن کے مطابق ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو سرکاری ادویات اور علاج معالجے کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ صفائی کے معیار میں مزید بہتری لائی جائے ۔

 

