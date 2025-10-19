صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ میں2روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا آغاز

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ میں چوتھی سالانہ دو روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔۔۔

کانفرنس کے پہلے روز مقررین نے طاقت کے توازن میں عسکری حکمتِ عملی،نبوی تعلیمات اور عصری اطلاقات کے موضوع پر اظہارِ خیال کیا۔تقریب کی صدارت سجادہ نشین بھیرہ و وائس چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ پیر محمد امین الحسنات شاہ نے کی۔ کانفرنس سے ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ الازہری، وائس چانسلر محمد اسلم کمبوہ، خورشید احمد ندیم، سید لخت حسنین شاہ، ڈاکٹر حافظ محمد سجاد، صاحبزادہ محمد قمر الحق اور دیگر ممتاز علمی شخصیات نے خطاب کیا۔مہمانِ اعزاز پیر محمد ابراہیم شاہ اور پیر محمد محسن شاہ تھے ، جبکہ اختتام پر اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔

 

