صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ: پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کی چیف انسپکٹر آف مائنز سے ملاقات

  • سرگودھا
موچھ: پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کی چیف انسپکٹر آف مائنز سے ملاقات

موچھ (نمائندہ دنیا)چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن را سعید خٹک کی قیادت میں فیڈریشن کے نمائندوں نے نو تعینات چیف انسپکٹر آف مائنز زبیر حسین کھرل سے ملاقات کی۔۔۔

، جس میں کانکنوں کی سیفٹی کو یقینی بنانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے مائنز انسپکشن کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں زاہد اقبال ملاخیل نے ضلع میانوالی کے کانکنوں کی نمائندگی کی۔چیئرمین را سعید خٹک نے کہا کہ مائنز حادثات کی روک تھام دو طریقوں سے ممکن ہے ، کانکنوں میں شعور اور آگاہی اجاگر کرنے کے لیے سیفٹی سیمینار اور ٹریننگ ورکشاپز ناگزیر ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مادہ ریچھ رانو کی اسلام آباد منتقلی کا باضابطہ آغاز

سہراب گوٹھ سے کروڑوں روپے کی اسمگل اشیا برآمد

رفاہی پلاٹ پر قبضہ،میئر اور کے ایم سی کیخلاف درخواست پر نوٹس جاری

قطر اسپتال کے وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی

فلیٹ سے بیوہ خاتون کی گلا کٹی لاش برآمد

اندرون سندھ:اشتہاری، منشیات فروشوں سمیت 43ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل