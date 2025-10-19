موچھ: پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کی چیف انسپکٹر آف مائنز سے ملاقات
موچھ (نمائندہ دنیا)چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن را سعید خٹک کی قیادت میں فیڈریشن کے نمائندوں نے نو تعینات چیف انسپکٹر آف مائنز زبیر حسین کھرل سے ملاقات کی۔۔۔
، جس میں کانکنوں کی سیفٹی کو یقینی بنانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے مائنز انسپکشن کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں زاہد اقبال ملاخیل نے ضلع میانوالی کے کانکنوں کی نمائندگی کی۔چیئرمین را سعید خٹک نے کہا کہ مائنز حادثات کی روک تھام دو طریقوں سے ممکن ہے ، کانکنوں میں شعور اور آگاہی اجاگر کرنے کے لیے سیفٹی سیمینار اور ٹریننگ ورکشاپز ناگزیر ہیں۔